Motorradfahrerin stirbt nach Unfall bei Mönchberg

Gegen 18 Uhr war ein 53-jähriger Opel-Fahrer auf der Kreisstraße Mil2 in Richtung Collenberg unterwegs. Als er nach links in den Kirschnerweg abbiegen wollte, wollte zeitgleich eine 27-jährige Motorradfahrerin den Wagen überholen und prallte in die Seite des Opel. Nach dem Zusammenstoß kam die Yamaha von der Fahrbahn ab und landete in einem Gebüsch. Die Fahrerin kam vor einem Verkehrsschild zum Liegen.

Die Motorradfahrerin wurde durch einen Notarzt und den Rettungsdienst erstversorgt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, wo sie wenig später ihren Verletzungen erlag.

Die Mönchberger Feuerwehr sicherte die Unfallstelle, reinigte die Fahrbahn und regelte den Verkehr. Die Straße war für rund drei Stunden komplett gesperrt. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.

Ralf Hettler