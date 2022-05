Motorradfahrerin rutscht bei Karlstadt auf Ölspur aus - Mitfahrerin verletzt

Am Sonntag befuhr ein 84-jähriger Mann gegen 13:50 Uhr mit seinem 28 Jahre alten Wohnmobil in Karlstadt (Landkreis Main-Spessart) die Bundesstraße 27. Er bog an der Auffahrt zur Obertorstr. nach links auf die Bahnüberführung in Richtung alte Mainbrücke ab. Dabei schwappte Diesel aus dem undichten Tank des Wohnmobiles auf die Fahrbahn.

Eine unmittelbar hinter dem Wohnmobil fahrende 21-jährige Motorradfahrerin kam auf dieser Dieselspur ins Rutschen und zum Sturz. Dabei wurde deren 13-jährige Mitfahrerin auf dem Motorrad verletzt und musste mit einem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. An dem Motorrad entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1500 Euro. Die Dieselspur wurde durch die verständigte Freiwilligen Feuerwehr Karlstadt, welche mit 15 Helfern vor Ort war, beseitigt.

Quelle: Polizei Karlstadt/lesa