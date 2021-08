Motorradfahrerin in Fellen gestürzt

Am Sonntagabend gegen 18:30 Uhr wollte eine 49-jährige Motorradfahrerin aus dem Parkplatz der Bayerischen Schanz in Richtung MSP 18 ausfahren. Jedoch fuhr sie aus Unachtsamkeit geradeaus in den Wald. Dort kam sie nach 2-3 Metern unter ihrem Motorrad zum Liegen. Sie wurde hierbei verletzt und durch das BRK in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Kraftrad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500,- Euro.

Auffahrunfall in Gemünden

Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart. Am Samstagvormittag gegen 11:10 Uhr befuhr ein 59-jähriger Kradfahrer die Bahnhofstraße von Karlstadt kommend in Fahrtrichtung Lohr. Ein vor ihm befindlicher 70-jähriger Fahrer eines Kleintransporters musste verkehrsbedingt abbremsen. Der Kradfahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf das Heck des Kleintransporters auf. Hierbei stürzte er und das Krad fiel auf ihn. Der 59-jährige wurde hierbei schwer verletzt und durch das BRK in ein Krankenhaus eingeliefert. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 150,- Euro.

Vorfahrt missachtet - Unfall in Gemünden

Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart. Am Samstagmorgen gegen 11:15 Uhr wollte ein 65-jähriger Peugeot-Fahrer von der Obertorstraße kommend in die Bahnhofstraße nach rechts abbiegen. Hierbei übersah er eine auf der Bahnhofstraße fahrende 60-jährige BMW-Fahrerin. Diese war bereits an der Einfahrt zur Obertorstraße, als der 65-Jährige unvermittelt losfuhr und sie an der Beifahrerseite streifte. Beide Fahrzeugführer blieben unverletzt. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 5.500,- Euro.

Autofahrer übersehen - Unfall in Gemünden

Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart. Am Freitagmittag gegen 16:45 Uhr befuhr ein 50-jähriger Autofahrer die Bahnhofstraße in Richtung Karlstadt. Er befand sich auf dem Abbiegestreifen in Richtung der Friedenstraße, wollte allerdings nach rechts Richtung Bahnhofstraße abbiegen. Beim Abbiegen übersah er einen neben ihm fahrenden, 33-jährigen Daimler-Fahrer. Der 33-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Gesamtsachschaden wird auf ca. 700,- Euro beziffert.

