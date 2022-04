Fahrrad aus Lohrer Hof gestohlen

Ein weinrotes Fahrrad der Marke „Kreidler" ist von einem Unbekannten in der Zeit zwischen Sonntag, 17 Uhr, und Montag, 8 Uhr, aus einem Hofanwesen in der Lohrer Lehmskaute gestohlen worden. Das Fahrrad mit einem schwarzen Metallkorb am Lenker hatte noch einen Zeitwert von rund 50 Euro.

Hinweise bitte hierzu an die Polizei Lohr a. Main unter Tel. 09352/87410