Motorradfahrerin bei Sturz in Amorbach verletzt

Am Mittwoch, gegen 14:40 Uhr, wollte in der Boxbrunner Straße die Frau mit ihrer Triumph wenden. Allerdings stürzte die allein beteiligte Krad-Fahrerin und verletzte sich so unglücklich, dass sie zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus Buchen gebracht werden musste. An dem Motorrad entstand ein Schaden von ca. 500 Euro.

Nötigung im Straßenverkehr

Kirchzell. Am Mittwoch, gegen 07:45 Uhr, wurde ein Fahrradfahrer auf der Staatsstraße 2311, zwischen Kirchzell und Amorbach, von einem weißen Sprinter überholt und nach dem Überholvorgang geschnitten. Der Fahrradfahrer musste in den Grünstreifen ausweichen und konnte einen Sturz gerade noch verhindern. Der Radler konnte sich das Kennzeichen merken, weitere Ermittlungen erfolgen bei dem Halter wegen Nötigung im Straßenverkehr.

Bürgstadt. Am Mittwoch, gegen 08:25 Uhr, wollte der Fahrer eines Kleintransporters im Kreuzungsbereich des Höhenbahnwegs / Johannes-Sebastian-Bach-Straße rückwärtsfahren, um zu wenden. Allerdings übersah er eine direkt hinter ihm stehende Kleinkraftrad- Fahrerin, welche aufgrund des folgenden Anstoßes zur Seite kippte und sich leicht verletzte. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 200 Euro.

Fahrraddiebstahl

Miltenberg. In der Hauptstraße wurde aus einem Gartengrundstück am Freitag, in der Zeit zwischen 21:00 Uhr und 24:00 Uhr, ein Damenrad entwendet. Der Wert des schwarzen Rades der Marke Cube, AID Disc, hatte einen Zeitwert von ca. 450 Euro.

Vorfahrt missachtet

Miltenberg. An der Einmündung Bürgstädter Straße / Eichenbühler Straße missachtete am Mittwoch, gegen 17:20 Uhr, eine Suzuki- Fahrerin die Vorfahrt einer Citroen-Fahrerin. Die Insassen blieben bei dem Zusammenstoß glücklicherweise unverletzt, der Gesamtschaden beläuft sich jedoch auf mindestens 6.000 Euro.

mci / Quelle: Polizei Miltenberg