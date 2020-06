Motorradfahrerin bei Sturz in Amorbach schwer verletzt - Hubschrauber war im Einsatz

Auf der B47, zwischen Boxbrunn und Amorbach, fuhr am Mittwoch gegen 19:50 Uhr eine Yamaha-Fahrerin in Richtung Amorbach. In einer Rechtskurve wurde sie wohl aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit aus der Kurve geschleudert und kollidierte mit der Leitplanke auf der Gegenfahrspur. Die 26-jährige aus Mannheim stammende Bikerin wurde schwer verletzt und wurde vorsorglich mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 1.700 Euro.

13-Jähriger bei Unfall in Bürgstadt schwer verletzt

Keine Chance auszuweichen hatte ein Autofahrer am Mittwoch, gegen 18:00 Uhr, in der Miltenberger Straße, als ihm ein 13-Jähriger mit seinem Fahrrad ins Auto fuhr. Der Junge war zuvor vom Frankenweg mehrere Treppenstufen in Richtung Miltenberger Straße hinuntergefahren, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Der 13-Jährige trug keinen Helm und wurde schwer verletzt mit dem Rettungswagen ins Klinikum Aschaffenburg gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.200 Euro.

stru/Polizei Miltenberg