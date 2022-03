Motorradfahrerin bei Sommerkahl schwer verletzt

Die 59-jährige Bikerin fuhr von Jakobsthal kommend in Richtung Vormwald. In einer Linkskurve verlor die Fahrerin vollständig die Kontrolle über ihre „ schwere" BMW und kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal gegen eine Steinmauer. Sie zog sich dabei schwere Verletzungen zu, war aber ansprechbar. Ein Zeuge, der hinter dem Motorrad fuhr, konnte den Unfall genau beobachten und überhöhte Geschwindigkeit bei der Kurveneinfahrt konnte ausgeschlossen werden. Der Ehemann, der mit seinem Motorrad vorausfuhr, bekam vom Unfall nichts mit, kümmerte sich im Anschluss um das Abschleppen des Motorrades. Hier wird der Sachschaden auf ca. 5000 Euro geschätzt. Die Motorradfahrerin wurde nach Erstversorgung an der Unfallstelle mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Frankfurt-Höchst geflogen. Lebensgefahr konnte zunächst ausgeschlossen werden. Für die Unfallaufnahme wurde die Kreisstraße AB 19 zwischenzeitlich von der FFW Jakobsthal gesperrt und wurde nach der Unfallaufnahme wieder freigegeben.

Sachbeschädigung an Kfz

Schöllkrippen. In der Zeit von Freitag, 25.03.2022, 17:00 Uhr bis Samstag, 26.03.2022, 09:30 Uhr, wurde in der Raingartenstraße in Hofstädten ein weißer Mazda verunreinigt. Der Pkw wurde mit einer leicht bräunlichen, öligen und klebrigen Flüssigkeit übergossen. Die Flüssigkeit lief teilweise auch auf die Fahrbahn. Es wurde zunächst ein Sachschaden von ca. 150,- Euro angenommen, aber nur wenn keine Lackschäden entstanden sind. Hier ist die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen.

Ladendiebstähle

Alzenau. In einem Baumarkt in der Daimlerstraße versuchte ein 47-jähriger Mann gegen 14:20 Uhr ein Kfz-Ladegerät zu entwenden. Der nicht in Deutschland Wohnhafte steckte das Ladegerät in einen Werkzeugkoffer und wollte an der Kasse nur die Plastikkiste bezahlen. Die Kassiererin entdeckte das Ladegerät anhand des Gewichtes des Werkzeugkoffers. Da sich die Person nicht ausweisen konnte, wurde die Polizei verständigt. Es wurde eine Sicherheitsleistung erhoben und eine erkennungsdienstliche Behandlung durchgeführt. Danach wurde die Person aus dem Polizeigewahrsam entlassen.

Alzenau. Ein weiterer Ladendiebstahl fand gegen 10:45 Uhr in einem Verbrauchermarkt im Mühlweg statt. Die Marktleiterin konnte eine 65-jährige Kundin dabei beobachten, wie sie mehrere Packungen Schokoladeneier in den Einkaufswagen legte. An der Kasse befanden sich allerdings keine Packungen Schokoladeneier mehr im Einkaufswagen. Nach dem Bezahlvorgang wurde die Dame darauf angesprochen und die insgesamt 6 Packungen Süßigkeiten befanden sich in der Handtasche der Kundin. Die Packungen hatten einen Gesamtwert von fast 23,- Euro.

mkl/Polizei Alzenau