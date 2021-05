Motorradfahrerin bei Mömbris-Hohl schwer verletzt

Gegen 14.30 Uhr war die Suzuki-Fahrerin von Mömbris-Hohl kommend in Richtung Hörstein unterwegs, als sie kurz vor der Abzweigung nach Rückersbach vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers in einer Rechtskurve nach links gegen die Außenleitplanke prallte. Die Kradfahrerin stürzte und verkeilte sich mit dem Fuß so zwischen Leitplanke und Motorrad, dass sie von den Feuerwehren aus Hohl und Hörstein befreit werden musste. Nach einer Erstversorgung durch Notarzt und Rettungsdienst wurde die Motorradfahrerin mit schweren Verletzungen in eine Klinik eingeliefert.

Während der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme war die Straße für rund eine Stunde komplett gesperrt. Die Feuerwehr leitete den Verkehr um.

Ralf Hettler