Motorradfahrerin bei Collenberg nach Sturz in Krankenhaus gebracht

Gegen 16.25 Uhr fuhr die 29-jährige mit ihrem Motorrad von Collenberg in Richtung Mönchberg. In einer Linkskurve kam sie mit der linken Fußraste auf den Asphalt, geriet ins Schlingern und kam anschließend nach Rechts von der Fahrbahn ab. Im Grünstreifen kam sie schließlich zu Fall. Sie erlitt vermutlich eine Fraktur im linken Bein und wurde in das Krankenhaus eingeliefert. An der Kawasaki entstand ein Schaden von ca. 1000 Euro. Die Feuerwehr war zur Verkehrslenkung und Straßenreinigung eingesetzt.

dasch / Quelle: Polizeiinspektion Miltenberg