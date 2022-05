Motorradfahrer während Verkehrsunfall bei Aschaffenburger Ebertbrücke schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung zwischen der Ebertbrücke und der Hanauer Straße in Aschaffenburg wurde am Freitagnachmittag ein Motorradfahrer schwer verletzt. Gegen 16:45 Uhr wollte ein 52-jähriger Sattelzugfahrer von der Ebertbrücke nach links auf die B8 in Richtung Kleinostheim abbiegen. Zeitgleich war ein Motorradfahrer von der B8 kommend nach links in Richtung Schillerstraße unterwegs. Der Zweiradfahrer kolliedierte mit dem Sattelzug und stürzte. Dabei wurde er so stark verletzt, dass er nach einer Erstversorgung eines Notarztes ins Krankenhaus eingeliefert werden musste.

Nach ersten Erkenntnissen hatte der Lkw-Fahrer das Rotlicht an der Ampelkreuzung missachtet. Die Feuerwehr Aschaffenburg sicherte und räumte die Unfallstelle. Diese musste teilweise gesperrt werden, was zu erheblichen Rückstaus in alle Richtungen führte.

Während der Lkw eigenständig weiterfahren konnte, musste das Motorrad abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden summiert sich auf mehrere 1.000 Euro.

Quelle: Ralf Hettler/lesa