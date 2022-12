Autofahrer entdecken verunglückten Motorradfahrer bei Schaafheim

Am Samstagabend verunfallte ein Motorradfahrer auf der L3116 bei Schaafheim

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist derzeit noch völlig unklar, die Polizei ermittelt zum Unfallhergang und sucht Zeugen. Unbekannt ist derzeit auch ob der Motorradfahrer alleinbeteiligt verunfallt ist oder ob weitere Verkehrsteilnehmer in das Geschehen verwickelt waren.

Verkehrsteilnehmer fanden den Motorradfahrer unweit des Ortsausgangs bei Schaafheim und alarmierten die Rettungskräfte. Die Feuerwehr Schaafheim kam gerade von einem anderen Einsatz zurück und fuhr die neue Einsatzstelle unmittelbar an. Sie versorgte den Verunfallten, bis Rettungsdienst und Notarzt an der Unfallstelle eintrafen. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die L3116 war zwischen Schaafheim und Babenhausen durch den Unfall für ca. eine Stunde voll gesperrt.

Armin Lerch