Motorradfahrer stürzt und verletzt sich leicht bei Lohr

Am Sonntag kam es gegen 16.30 Uhr in der Partensteiner Straße in Lohr am Main zu einem Verkehrsunfall. Ein 44jähriger Motorradfahrer befuhr gegen 16:30 Uhr die Partensteiner Straße in Richtung Aschaffenburg. An der Einmündung zum Valentinusberg erkannte er einen von rechts kommenden und wartepflichtigen Pkw-Fahrer etwas zu spät. Durch sein sofortiges Bremsmanöver stürzte der Motorradfahrer und rutschte mit seinem Kopf gegen den vorderen Kotflügel des Fahrzeugs. Er klagte bei der Unfallaufnahme über Nackenschmerzen. An beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

Der Motorradfahrer wurde zur weiteren Überprüfung in das Lohrer Gesundheitszentrum verbracht.

dasch / Quelle: Polizeiinspektion Lohr am Main