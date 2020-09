Motorradfahrer und Sozia nach Unfall in Elsenfeld leicht verletzt

Der Unfall geschah gegen 10 Uhr als eine 41 Jahre alte Golf-Fahrerin von der Umgehungsstraße in Richtung Kleinwallstadt fahrend, in die Kleinwallstädter Straße nach Elsenfeld abbiegen wollte. Dabei hatte sie das Motorrad eines 66-Jährigen übersehen. Der Motorradfahrer prallte mit seiner BMW in die Front des Golf. Er und seine Beifahrerin stürzten und blieben kurz vor der Leitplanke liegen.

Beide verletzten sich durch den Sturz und wurden in einen Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr Elsenfeld sicherte während der rettungs- und Bergungsarbeiten die Unfallstelle. Sowohl der Golf, als auch das Motorrad mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

rah