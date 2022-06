Eine 21-jährige aus Triefenstein musste nach rechts ausweichen und kam dabei von der Straße ab. Sie und ihr 28-jähriger Beifahrer wurden dabei leicht verletzt. Der Motorradfahrer fuhr weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Laut unbeteiligten Zeugen muss er den Unfall mitbekommen haben. Durch die Zeugen konnte auch das Kennzeichen des Motorrades abgelesen werden. Die Personalien des Fahrers sind jetzt Gegenstand der Ermittlungen der PI Marktheidenfeld. Am Pkw der Geschädigten entstand ein Sachschaden von ca. 2000,-EUR. Zeugen die das Unfallgeschehen beobachtet haben werden gebeten sich unter der Tel.Nr. 09391-98410 bei der Polizeiinspektion Marktheidenfeld zu melden.



Unter Alkoholeinfluss Verkehrsunfall verursacht.

Triefenstein. Am gestrigen Abend, gegen 20.40 Uhr, verlor ein 59-jähriger aus Marktheidenfeld auf der Staatsstraße zwischen Homburg und Lengfurt, die Kontrolle über seinen Fiat Punto. Er schleuderte dabei nach rechts auf ein Gartengrundstück und gegen einen Baum. Er wurde dabei leicht verletzt und in das Krankenhaus Lohr am Main verbracht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,4 Promille. Am Grundstück und am Pkw entstand ein Sachschaden von insg. 4500,- EUR.

Trunkenheit im Straßenverkehr

Marktheidenfeld. Heute Nacht, gegen 01.40 Uhr, wurde bei einem 21-jährigen aus Zellingen, im Zuge einer Verkehrskontrolle, Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 0,78 Promille Alkohol in der Atemluft. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

Roden. Am Montag, gegen 14.00 Uhr, überholte ein 41-jähriger aus Urspringen, auf der Staatsstraße zwischen Urspringen und Roden, einen Lkw. Während des Überholvorgangs fuhr der 22-jährige Lkw-Fahrer nach links über die Mittellinie. Trotz Ausweichmanöver des Pkw-Fahrers, touchierte der Lkw den rechten Außenspiegel des Pkw. Der Lkw-Fahrer fuhr weiter ohne sich um den Unfall zu kümmern. Der Pkw-Fahrer fuhr ihm hinterher und informierte die Polizei. Am Ortseingang von Marktheidenfeld schließlich, konnte der Lkw durch eine Streife der PI Marktheidenfeld angehalten werden. Der Lkw-Fahrer gab an, nichts von dem Unfall mitbekommen zu haben. Eine Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht wurde aufgenommen. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt 150,- EUR.

Vorfahrt mißachtet, Verkehrsunfall verursacht.

Marktheidenfeld. Am Montag, gegen 14.15 Uhr, missachtete eine 46-jährige aus Karbach bei der Einfahrt auf die Würzburger Straße aus der Straße Am Lohgraben kommend, die Vorfahrt eines 62-jährigen aus Hainburg. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 7000,- EUR. Verletzt wurde niemand.

Pressemitteilung der PI Marktheidenfeld / grr