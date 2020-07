Motorradfahrer stürzt und verletzt sich bei Miltenberg

Am Dienstag, um 16.35 Uhr, fuhr ein 34-jähriger mit seinem Motorrad von Miltenberg in Richtung Wenschdorf. In einer Linkskurve verlor der Honda-Fahrer die Kontrolle, geriet in das rechte Bankett und stürzte. Er zog sich einen Bruch der linken Schulter und mehrere Prellungen zu. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Am Kraftrad entstand Totalschaden in Höhe von ca. 5000,- EUR. Die Feuerwehr Miltenberg sorgte für die Lenkung des Verkehrs.

Unfallflucht mit dem Fahrrad

Am Montag, in der Zeit von 17.00 Uhr bis 18.00 Uhr, parkte ein grauer Mercedes in Bürgstadt in der Pestalozzistraße. In dieser Zeit ist wohl ein Fahrrad in das linke Heck des Autos gefahren, so dass zwei Dellen und ein Streifschaden am linken hinteren Kotflügel entstand. Aufgrund der Spuren dürfte es sich um ein Kinder- oder Jugendrad handeln. Der Verursacher fuhr davon. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2500,- EUR.

sob/Polizeiinspektion Miltenberg