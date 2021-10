Motorradfahrer stürzt nahe Partenstein auf nasser Fahrbahn - 54-Jähriger in Klinik eingeliefert

Auf der Staatsstraße 2317 kam es zwischen Partenstein und Krommenthal am Dienstag um 11.40 Uhr zu einem Motorrad-Unfall. Ein 54 jähriger Motorradfahrer befuhr die Straße in Richtung Krommenthal und kam vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers auf regennasser Fahrbahn ins Rutschen. Bei dem anschließenden Sturz zog der Mann sich zumindest einige Prellungen zu. Er wurde zur weiteren Untersuchung in das Lohrer Krankenhaus gebracht. An seinem Krad BMW entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 15000 Euro.

Die Unfallstelle wurde während der Unfallaufnahme durch die Freiwillige Feuerwehr Partenstein abgesichert.

Ventile entfernt - Vier Reifen platt

Partenstein. Strafanzeige wegen Sachbeschädigung an ihrem Fahrzeug erstattete eine 35jährige Frau am Dienstag bei der PI Lohr am Main. Sie hatte ihr Auto in der Zeit vom 8. Oktober bis zum 10. Oktober. auf dem Parkplatz vor dem Bahnhof in Partenstein abgestellt. Als sie am Sonntag zu ihrem Fahrzeug kam, waren alle vier Reifenventile entfernt. Hinweise auf den Täter nimmt die PI Lohr am Main entgegen.

Vorfahrt missachtet

Lohr. Ein weiterer Verkehrsunfall ereignete sich am Dienstag um 13.40 Uhr auf der Grabenstraße in Lohr. Ein 31-jähriger Autofahrer befuhr mit seinem Renault Megane die Gärtnerstraße und wollte von dort nach links in die Grabenstraße einbiegen. Dabei übersah er einen von rechts kommenden Pkw Audi und es kam zu einem leichten Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro.

Lohr. Ein 32-jähriger Pkw-Fahrer befuhr am Dienstag gegen 18.25 Uhr mit seinem Audi die Rodenbacher Straße in Lohr und wollte nach links in die Südtangente abbiegen. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden Pkw Nissan und es kam zum Zusammenstoß. Beide Fahrer klagten über Schmerzen im Brustbereich und wurden deshalb zur weiteren Überprüfung ins Lohrer Krankenhaus verbracht. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 30000 Euro. Auslaufende Betriebsstoffe wurden durch die Feuerwehr Lohr abgebunden.

Bei Kontrolle Marihuana gefunden

Lohr. Am Mittwochabend kontrollierte eine Polizeistreife eine kleine Personengruppe im Lohrer Stadtbereich. Bei einem 22jährigen wurden dabei über 100 Gramm Marihuana aufgefunden. Ihn erwartet jetzt eine Anzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz.

mci / Quelle: Polizei Lohr