Motorradfahrer stürzt bei Neunkirchen auf nasser Fahrbahn und wird verletzt

Dem Sachstand nach befuhr der 59-jährige Motorradfahrer die Strecke von Eichenbühl in Richtung Neunkirchen. Hier kam dieser alleinbeteiligt in einer langgezogenen Rechtskurve auf regennasser Fahrbahn zu Fall. Der 59-Jährige zog sich Frakturen im Arm- und Schulterbereich zu und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

Pedelec und Werkzeug aus Carport entwendet - Zeugen gesucht

Obernburg-Eisenbach. In der Nacht zum Freitag hat ein Unbekannter ein Pedelec und Werkzeug im Gesamtwert von etwa 2.500 Euro aus einem Carport entwendet. Die Obernburger Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen muss sich der Diebstahl in der Rat-Knecht-Straße im Zeitraum zwischen Donnerstagabend, 20 Uhr, und Freitagmorgen, 9.30 Uhr, ereignet haben. Entwendet wurde ein gelb-schwarzes Herren-Pedelec der Marke Bulls, Typ Twenty9 E1 Cx, sowie Werkzeug der Marke Bosch. Dem Täter gelang es, mit seiner Beute unerkannt zu entkommen. Daher hofft die Polizei nun auch auf Hinweise von möglichen Zeugen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel.: 06022/629-0 entgegen.

Kinderfahrrad entwendet – Zeugen gesucht

Elsenfeld. In den letzten Augustwochen dieses Jahres hat ein Unbekannter ein Kinderfahrrad im Wert von etwa 150 Euro entwendet. Die Obernburger Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Dem aktuellen Sachstand nach hat sich der Diebstahl im Zeitraum zwischen Sonntagabend, 21.8.22, und dem Abend des Dienstags, 30.8.22, ereignet. Ein bislang Unbekannter hat das verschlossene Rad vor einem Wohnhaus in der Jahnstraße entwendet. Es handelt sich um ein Kinderrad der Marke Yazoo, Modell Sport 2.6 19 ATB in schwarz und orange.

Mehrere Unfallfluchten - Zeugen gesucht

Miltenberg. Ein weißer Kia, der im Burgweg am rechten Fahrbahnrand geparkt war, ist in den vergangenen Tagen von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt worden. Der Unfall muss sich nach bisherigen Erkenntnissen im Zeitraum zwischen Mittwochabend, 20 Uhr, und Freitagabend, 19.30 Uhr, ereignet haben. Am Fahrzeug des Geschädigten wurde die vordere Stoßstange beschädigt. Die Schadenshöhe ist bislang noch unklar.

Dorfprozelten. In der Hauptstraße in Dorfprozelten wurde ein blauer BMW 1er von einem ebenfalls unbekannten Verursacher beschädigt. Am vorderen linken Kotflügel sowie an der vorderen Stoßstange wurde ein Unfallschaden festgestellt, der sich auf etwa 2.000 Euro belaufen dürfte. Der Verkehrsunfall muss sich im Zeitraum zwischen Mittwochabend, 20 Uhr, und Freitagnachmittag, 13.30 Uhr, ereignet haben.

Amorbach. Eine weitere Unfallflucht ereignete sich im Zeitraum zwischen Mittwochvormittag, 11 Uhr, und Freitagmittag, 12.30 Uhr, in der Von-Stein-Straße in Amorbach. In diesem Fall wurde ein grauer Renault Megan an der Fahrzeugfront beschädigt. Die Sachschadenshöhe ist Gegenstand der andauernden Ermittlungen. Auch hier entfernte sich der unbekannte Verursacher vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

In allen drei Fällen bittet die Polizeiinspektion Miltenberg um sachdienliche Hinweise unter Tel. 09371/945-0.

