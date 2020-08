Motorradfahrer stürzt bei Laufach - Mann verletzt

Am Freitagabend, gegen 21.50 Uhr, befuhr ein 23-Jähriger mit seiner BMW die B26 von Laufach in Fahrtrichtung Lohr. Auf der kurvenreichen Strecke stürzte er alleinbeteiligt in einer Linkskurve und schlitterte über den Asphalt. Der junge Mann zog sich einen Knochenbruch am Arm zu und wurde mit dem Rettungswagen ins Klinikum Aschaffenburg gebracht.

Betrunkener fährt auf Vordermann auf

Aschaffenburg. In der Obernauer Straße kam es am Freitag, gegen 19.45 Uhr, zu einem Verkehrsunfall. Der nüchterne Fahrer eines Opels stand wartend an einer roten Lichtzeichenanlage. Ein betrunkener Fahrer eines VWs fuhr diesem hinten auf und verursachte Sachschaden. Der 37-Jährige hatte ca. 2,22 Promille intus. Es wurde eine Blutentnahme veranlasst und ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Teurer Unfall beim wenden - BMW trifft Jaguar

Kleinostheim. Am Freitag um 15.40 Uhr kam es in einer Nebenkreuzung zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei hochwertigen Wagen. Der Fahrzeugführer eines BMWs wendete in einem großen Bogen in der wenig befahrenden Kreuzung „An der Tuchbleiche“ / Steinbachstraße. Unglücklicherweise fuhr zeitgleich die Fahrzeugführerin eines Jaguars rückwärts in den Kreuzungsbereich hinein. Dort kam es zur Kollision der beiden Autos. Bei beiden neuwertigen Pkws entstand erheblicher Sachschaden.

dc/Meldungen der Polizei Aschaffenburg