Motorradfahrer stürzt bei Burgsinn

Am Sonntag fuhr eine Gruppe aus vier Motorrädern um 13:30 Uhr von Burgsinn auf der Kreisstraße MSP17 in Richtung Gräfendorf. Ein 25-jähriger Mann aus dem Lkr. Würzburg fuhr mit seiner Suzuki als Letzter in der Gruppe. In einer Rechtskurve geriet der 25-jährige Mann auf die Gegenfahrbahn und stürzte. Sein Motorrad rutschte gegen einen entgegenkommenden Pkw mit Anhänger. Der 25-jährige Motorradfahrer rutschte glücklicherweise am Pkw vorbei und blieb auf der Fahrbahn liegen. Der Motorradfahrer wurde nach Erstversorgung durch einen Notarzt mit dem Rettungshubschrauber mit Verdacht auf Thorax Prellung in eine Klinik geflogen. Die Insassen im entgegenkommenden Pkw mit Anhänger blieben unverletzt. Am Pkw entstand ein Schaden von ca. 5.000.- Euro, am Motorrad von ca. 2.000.- Euro. Die Feuerwehren aus Burgsinn und Gräfendorf waren im Einsatz, die Straße war ca. 2 Stunden voll gesperrt.

Leichte Verletzung nach Sturz mit Motorrad

Aura. Am Sonntag fuhr um 16:45 Uhr ein 57-jähriger Mann aus Hessen mit seinem Motorrad, Kawasaki, auf der Staatstraße 2303 von Fellen nach Aura. Auf Höhe der Auramühle kam ihm in einer Linkskurve ein heller Pkw auf seiner Fahrspur entgegen. Hierdurch erschrak der 57-jährige Motorradfahrer und wich nach rechts aus. Im Anschluss fuhr er geradeaus und kam von der Fahrbahn ab. Er fuhr einen Hang hinunter und blieb in einer Wiese liegen. Der Motorradfahrer erlitt Verletzungen am linken Bein und wurde mit dem Rettungsdienst in eine Klinik verbracht. Am Motorrad entstand ein Schaden von ca. 6.000.- Euro.

Wer Hinweise zum hellen Pkw geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei in Gemünden unter der Nummer: 09351/9741-0 in Verbindung zu setzen.

Betrugsanzeige:

Gemünden, Lkr. Main-Spessart. Bereits im Januar bestellte ein 51-jähriger Mann aus Gemünden bei einem Geschäft in Siegburg Motorradteile. Nachdem der Mann bislang keine Ware erhielt wurde bekannt, dass im Zusammenhang mit seiner Bestellung Waren an eine andere Adresse geliefert wurden.

Verkehrsunfallfluchten bei Gemünden:

Gemünden. Ein 42-jähriger Mann aus Gemünden teilte am Samstag der Polizei in Gemünden mit, dass er festgestellt hat, dass an seinem Pkw das rechte Außenspiegelgehäuse fehlt. Der Mann teilte weiter mit, dass er am Freitag im Stadtbereich von Gemünden unterwegs war und hierbei die Beschädigung zustande gekommen sein muss. Bei dem Pkw handelt es sich um einen schwarzen Pkw Mini. Der Schaden wird mit ca. 25.- Euro beziffert.

Gemünden. Am Samstag parkte ein 23-jähriger Mann in der Zeit von 13:55 Uhr bis 14:00 Uhr im Brückleinsweg in Gemünden. Als er zu seinem Pkw, Mitsubishi Lancer, zurückkam, stellte er eine Beschädigung an seinem linken Außenspiegel fest. Die Schadenshöhe wird mit 250.- Euro beziffert.

Wer Hinweise geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei in Gemünden unter der Nummer: 09351/9741-0 in Verbindung zu setzen.

Brennende Stromleitung:

Gemünden. In Langenprozelten, Sandweg, kam es am Sonntag aufgrund eines technischen Defektes an einer 20 KV-Leitung zu einem Kurzschluss mit Lichtbogen. Hierdurch geriet die Leitung in Brand. Die Feuerwehr war zur Brandbekämpfung und Absicherung vor Ort. Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Anzeige nach dem Infektionsschutzgesetz:

Gemünden. Am Samstag um 01:00 Uhr stellte eine Polizeistreife in der Bahnhofstraße mehrere junge Erwachsene fest. Nachdem die Personen vor der Polizeistreife geflüchtet waren, konnte ein 16-jähriger Mann aus Gemünden in einem Hinterhof in der Fußgängerzone gestellt werden. Diesen erwartet nun wegen der Ausgangsbeschränkung eine Ordnungswiedrigkeitenanzeige nach dem Infektionsschutzgesetz.

Defekter Schlauch erzeugt Ölspur:

Gemünden. Am Samstag fuhr ein 57-jähriger Mann mit seinem Traktor um ca. 13:00 Uhr von Neutzenbrunn nach Aschenroth. Durch einen defekten Hydraulikschlauch verursachte er eine ca. 450 Meter lange und 30 cm breite Ölspur. Der 57-jährige kümmerte sich um die Beseitigung der Ölspur.

Fundfahrrad:

Gemünden. Ein 56-jähriger Mann aus Gemünden bemerkte am Samstag um 11:00 Uhr ein Fahrrad in der Saale. Das Rad lag unter der Fußgängerbrücke zum Parkplatz Lindenwiese. Der Bauhof der Stadt Gemünden wurde mit der Bergung des Fahrrades beauftragt.

Wildunfälle:

Gräfendorf. Am Samstag fuhr um 06:00 Uhr ein 58-jähriger Autofahrer auf der Kreisstraße MSP17 von Gräfendorf nach Burgsinn. Hierbei erfasste er ein die Fahrbahn querendes Reh. Das Reh überlebte den Anstoß nicht, der Pkw musste abgeschleppt werden. Am Pkw entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von ca. 7.500.- Euro.

Burgsinn. Am Sonntag fuhr um 02:00 Uhr ein 29-jähriger Autofahrer auf der Staatsstraße 2303 von Rieneck nach Burgsinn. Auch diesem lief ein Reh in seinen Pkw. Am Pkw entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von ca. 1.000.- Euro, das Reh überlebte den Anstoß nicht.

