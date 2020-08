Motorradfahrer stürzt bei Ausweichmanöver in Retzbach

Am Sonntagabend fuhr ein 53-jähriger Motorradfahrer in der Kolpingstraßein Retzbach. Auf Höhe der Heckenstraße bremste ein vorausfahrender Wagen ab, um nach links abzubiegen. Um einen Auffahrunfall zu vermeiden, versuchte der Motorradfahrer nach rechts auszuweichen und kam zu Fall. Dabei brach sich der Unfallverursacher das Schlüsselbein. An seinem Fahrzeug entstand nur geringer Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr Retzbach war mit 18 Mann vor Ort und reinigte die Fahrbahn.

koc/Quelle: Polizei Karlstadt