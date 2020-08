Motorradfahrer stürzt bei Albstadt in Kurve: Zwei Verletzte

Gegen 17.30 Uhr fuhr ein 27-jähriger Mann mit seinem Motorrad der Marke BMW vom Hof Trages kommend in Richtung Albstadt. In einer Kurve rutschte sein Vorderreifen weg, so dass er stürzte. Dabei zogen sich der Fahrer sowie seine 33-jährige Sozia Schürfwunden zu. Beide mussten in umliegende Krankenhäuser eingeliefert werden. Der Schaden an dem Krad wird auf 2.000 Euro geschätzt.

Betrunken und ohne Führerschein Unfall verursacht

Westerngrund, Lkr. Aschaffenburg. Ein offenbar alkoholisierter Autofahrer verursachte am Sonntagabend in Westerngrund einen Auffahrunfall, bei dem ein Gesamtschaden von circa 1.000 Euro entstand. Um 21 Uhr musste ein 38-jähriger Mercedes-Fahrer in der Straße Am Förstergraben verkehrsbedingt abbremsen. Ein nachfolgender 44-jähriger BMW-Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Mercedes auf. Beide Fahrer blieben bei dem Zusammenstoß unverletzt. Bei der Unfallaufnahme räumte der BMW-Fahrer ein, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Nachdem Alkoholgeruch bei dem Mann zu bemerken war, wurde eine Alkotest durchgeführt, der einen Wert von 1,6 Promille ergab. Es folgte die obligatorische Blutentnahme. Erschwerend kommt für den 44-Jährigen hinzu, dass in dem BMW noch eine geringe Menge Marihuana aufgefunden und sichergestellt wurde.

Schöllkrippen, Lkr. Aschaffenburg. Bei einem Verkehrsunfall in der Aschaffenburger Straße entstand am Sonntagnachmittag ein Schaden von 7.000 Euro. Um 13.45 Uhr wollte ein 23-jähriger Peugeot-Fahrer in eine Hofeinfahrt fahren. Aufgrund eines Fahrfehlers fuhr er dabei gegen einen Zaun und beschädigte diesen massiv. Durch den Anstoß folgen Teile des Zauns herum und beschädigten zwei abgestellte Pkw. Fazit: 3000 Euro Schaden am Peugeot, 3. 000 Euro an dem Zaun und jeweils 500 Euro den an den beiden geparkten Fahrzeugen. Der Fahrer blieb unverletzt.

