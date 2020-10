Motorradfahrer stürzt auf A45 bei Karlstein

Gegen 10:30 Uhr war der 21-Jährige mit seiner Yamaha auf der Autobahn in Richtung Gießen unterwegs, als er an der Anschlussstelle Karlstein von der A45 abfahren wollte war er wahrscheinlich etwas zu schnell. Er stürzte im Abfahrtsbereich, rutschte über die Straße und landete im Grünstreifen. Nach einer Erstversorgung durch Notarzt und Rettunsgdienst wurde er ins Krankenhaus eingeliefert. Zur höhe des Schadens am Motorrad liegen noch keine Angaben vor.

Ralf Hettler