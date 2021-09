Motorradfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Auto nahe Obertshausen

Der Motorradfahrer befuhr die B 45 in Richtung Dieburg auf der rechten von zwei Spuren. Kurz vor der Überführung Tannenmühl-Kreisel musste dieser verkehrsbedingt sein Fahrzeug abbremsen. Dieses bemerkte ein ihm folgender 34-jährige Autofahrer zu spät und fuhr auf das Motorrad auf. Hierdurch kam der Zweiradfahrer zu Fall und blieb auf der linken Spur liegen. Ein nachfolgendes Auto, gelenkt von einem 29 Jahre alten Mann, überrollte den Motorradfahrer.

Dabei wurde der Biker so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro. Zur abschließenden Klärung der Unfallursache wurde auf Weisung der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger hinzugezogen. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme war die B 45 in Richtung Dieburg bis 05.10 Uhr gesperrt.

Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiautobahnstation Langenselbold 06183/91155-0 zu melden.

mci / Quelle: Polizeipräsidium Südosthessen