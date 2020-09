Motorradfahrer rutscht nahe Karlstadt von der Straße und wird verletzt

Motorradfahrer kommt von Fahrbahn ab

, Lkr. Main-Spessart. Am Sonntag kam gegen 11:20 Uhr ein 40-jähriger Motorradfahrer auf der Bundesstraße zwischen Stetten und Karlstadt in einer engen Linkskurve von der Fahrbahn ab. Das Motorrad kollidierte mit einem Leitpfosten und der Fahrer stürzte von seinem Fahrzeug. Der Mann erlitt bei dem Unfall mehrere Frakturen und musste mit einem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. An dem Motorrad entstand ein Schaden in Höhe von ca. 2500.- Euro

Geparkten VW-Bus in Laudenbach angefahren und geflüchtet

Laudenbach, Lkr. Main-Spessart. Im Zeitraum von Samstag, 9Uhr bis Sonntag, 16 Uhr wurde ein in der Heldstraße 5 in Laudenbach am Fahrbahnrand geparkter VW T5 durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug beschädigt. An dem VW wurde der Außenspiegel abgefahren und die Fahrerseite wurde eingedellt. Der Unfallverursacher, der sich unerkannt von der Unfallstelle entfernte, hinterließ an dem VW eine grüne Fremdlackspur. Durch den Unfall entstand ein Schaden in Höhe von ca. 2000.- Euro.

Die Polizei Karlstadt bittet um Hinweise zu der Unfallflucht unter Tel.: 09353/97410.