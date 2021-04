Motorradfahrer rutscht bei Frammersbach aus Kurve - Mann verletzt

Ein 18-jähriger Motorradfahrer befuhr am Sonntagnachmittag die Staatsstraße 2305 von Wiesen kommend in Richtung Frammersbach. Im Verlauf einer scharfen Linkskurve geriet der Fahrer ins Rutschen. Er verlor die Kontrolle über sein Motorrad und rutschte geradeaus in den Straßengraben, wo er liegen blieb.

Nach ersten Erkenntnissen erlitt der Motorradfahrer durch den Sturz keine schwereren Verletzungen. Zur sicheren Abklärung wurde er mit einem Hubschrauber in die Uniklinik Würzburg geflogen. v Der Sachschaden am Motorrad wird auf circa 2.000,00 Euro geschätzt. Zudem wurde ein Leitpfosten umgefahren, der Schaden beläuft sich auf circa 50,00 Euro.

Die Staatsstraße musste kurzzeitig durch die freiwillige Feuerwehr Frammersbach gesperrt werden. Die Feuerwehr war mit 15 Mann im Einsatz. Die Bergwacht Frammersbach war mit drei Einsatzkräften vor Ort.

Bei Ruppertshütten Öl verloren - Verursacher gesucht

Ruppertshütten/Main-Spessart. In der Nacht von Samstag auf Sonntag befuhr ein Fahrzeug die Kreisstraße 18/19 von der Bayrischen Schanz nach Ruppertshütten. Auf der gesamten Strecke verlor das Fahrzeug Öl oder Benzin. Die Feuerwehr Ruppertshütten und der Kreisbauhof Lohr a.Main wurden zur Fahrbahnreinigung verständigt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 09352/8741-0 bei der Polizeiinspektion Lohr a. Main zu melden.

dc/Meldungen der Polizei Lohr