Motorradfahrer rutscht aus Kurve - Mann schwer verletzt

Am Sonntag, um 14.10 Uhr, fuhr ein 24-jähriger mit seinem Motorrad von Amorbach in Richtung Boxbrunn. In einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über seine Suzuki und er kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte in die Leitplanke. Er musste mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.

Die Verletzungen sind aktuell noch nicht bekannt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1500 Euro. Die Feuerwehren Amorbach und Boxbrunn unterstützten die Unfallaufnahme und Verkehrslenkung.

dc/Meldung der Polizei Miltenberg