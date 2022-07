Motorrad prallt in Lohr gegen geparktes Auto

Der Motorradfahrer konnte sein Kraftrad danach noch abfangen und kam glücklicherweise nicht zu Fall. Durch den Aufprall riss der Zylinder des Kraftrades wodurch Motoröl auf die Fahrbahn lief. Dieses musste von der Straßenmeisterei abgebunden werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrfähig und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 8000,00 Euro. Verletzt wurde niemand.

Verkehrszeichen umgefahren

Frammersbach: In der Lohrer Straße an der Einmündung zur Mühlgasse wurde von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer ein Verkehrszeichen angefahren und beschädigt. Offensichtich ist dies beim Rangieren in der Zeit von Samstagnacht auf Sonntag passiert. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer fuhr ohne sich um den Schaden zu kümmern einfach weiter. Der Sachschaden beträgt ca. 100,00 Euro.

Hinweise bitte an die Polizei Lohr a. Main unter Tel. 09352/87410 oder per Email pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de

Meldungen der Polizei Lohr