Motorradfahrer nach Sturz bei Arnstein schwer verletzt

Am Dienstag um 18:45 Uhr befuhr ein 48-jähriger Motorradfahrer die Ortsverbindungsstraße von Arnstein nach Schraudenbach. Er kam auf Grund von überhöhter Geschwindigkeit in einer leichten Linkskurve von der Fahrbahn ab und blieb rund 45 Meter im angrenzenden Feld liegen. Auf Grund seiner Hilferufe konnten Zeugen die Rettungskräfte alarmieren, so dass der schwer verletzte Fahrer mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht werden konnte.

Das Kraftrad wurde durch einen Verwandten abgeschleppt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.000,- Euro. Vor Ort befanden sich neuen Kräfte der Feuerwehr Arnstein sowie ein Krankenwagen, ein Notarzt und der Rettungshubschrauber.

Notstromaggregat aus Gartengrundstück in Karlburg gestohlen

Karlburg, Ldkr. Main-Spessart. Im Tatzeitraum vom 01.07.2021 bis zum 19.07.2021 wurde aus einem Gartengrundstück in Verlängerung des Rosenangers ein Notstromaggregat entwendet.

Die Polizeiinspektion Karlstadt bittet um Hinweise unter 09353/97410.

dc/Meldungen der Polizei Karlstadt