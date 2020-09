2,16 Promille im Blut - Motorradfahrer verursacht Unfall nahe Amorbach-Boxbrunn

Am Donnerstag, um 19.35 Uhr, befuhr ein 30-jähriger mit seinem Motorrad die B47 von Boxbrunn kommend in Richtung Ausfahrt B469. Auf Höhe der Reuboldtstraße kam er nach rechts auf den Grünstreifen, touchierte mehrfach die dortigen Büsche bis er nach ca. 100 Metern ein Verkehrsschild touchierte. Der Yamaha-Fahrer erlitt hierbei eine Fraktur am Bein und wurde in das Krankenhaus eingeliefert. Ein Grund für den Unfall auf relativ gerader Strecke dürfte seine Alkoholisierung in Höhe von 2,16 Promille gewesen sein. Sein Führerschein wurde noch vor Ort sichergestellt. Er muss nun mit einem Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs rechnen.

Gemüsediebe in Dorfprozelten

In den letzten Tagen werden in Dorfprozelten aus den Gärten Obst und Gemüse gestohlen. Es werden u.a. Paprika, Zucchini, Melonen usw. entwendet. Die Geschädigten wohnen alle in unmittelbarer Nähe vom Flurweg, Lilienstraße, St.-Bruno-Straße, Schafgasse. Die Anwohner werden gebeten, verdächtige Personen der Polizei in Miltenberg zu melden.