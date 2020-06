Motorradfahrer mit 150 Stundenkilometern zwischen Winzenhohl und Haibach unterwegs

Am Dienstagvormittag war ein junger Motorradfahrer aus dem Landkreis Aschaffenburg in Hösbach, Ortsteil Winzenhohl, zu einer schnellen Spritztour unterwegs. Zunächst überholte er mit überhöhter Geschwindigkeit ein ziviles Streifenfahrzeug der Verkehrspolizei, das sogleich die Verfolgung aufnahm. Dieses zivile Polizeifahrzeug war, zum Nachteil des Motorradfahrers, mit einem Videosystem ausgestattet, welches die Geschwindigkeiten der Verkehrsteilnehmer aufzeichnen kann. Kurz vor dem Ortsausgang von Winzenhohl in Richtung Haibach, wurde der Motorradfahrer unfreiwillig Hauptdarsteller im Polizeivideo, als er mit mehr als 105 km/h einen weiteren Wagen überholte. In Haibach konnte der Motorradfahrer von der Polizeistreife gestoppt werden. Als Ausrede gab der 21-jährige an, dass er zuvor eine uniformierte Polizeistreife sah, von der er nicht kontrolliert werden wollte und deshalb ein wenig schneller gefahren sei. Den Fahrer des Motorrades erwartet jetzt ein Bußgeld von 560 Euro, 2 Monate Fahrverbot und 2 Punkte in Flensburg.

Kleintransporter erheblich überladen

Hösbach Am Dienstagmittag wurde auf der A3 bei Hösbach ein Kleintransporter der Lampen transportierte von Beamten der Verkehrspolizei angehalten. Da sich bei der Kontrolle deutliche Anhaltspunkte dafür ergaben, dass das Fahrzeug überladen war, wurde dessen Gewicht auf der polizeieigenen Waage überprüft. Hierbei wurde festgestellt, dass das zulässige Gesamtgewicht des Fiats um 1420 Kg bzw. ca. 41 Prozent überschritten war. Der 29-Jährige Fahrer durfte seine Fahrt daraufhin bis zum Umladen der überzähligen Ladung auf ein weiteres Fahrzeug nicht fortsetzen, zudem musste er eine Sicherheit im Bußgeldverfahren hinterlegen.

dc/Meldungen der Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach