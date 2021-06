Motorradfahrer landet in Feld bei Gemünden - Leicht verletzt

Gegen 14:50 Uhr befuhr ein 39-jähriger Kradfahrer die Kreisstraße MSP 11 von Gemünden in Fahrtrichtung Karlburg. Er fuhr als Letzter in einer Gruppe von drei Motorradfahrern. Ihnen entgegen kamen ein 40-Jähriger mit einem „Kabinenfahrrad“ und dahinter ein 53-jähriger Autofahrer. Während die ersten beiden Motorräder das Kabinenfahrrad schon passiert hatten, erschrak der Schlussfahrer, kam mit seinem Krad ins Schlingern und nach einer Vollbremsung im Kurvenbereich von der Straße ab. Er kam schließlich in einem Feld zum Liegen. Hierbei verletzte er sich leicht (Prellungen/Schürfwunden). Er wurde durch das BRK in ein Krankenhaus eingeliefert. Das Krad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden am Krad Honda wird auf ca. 3.000,- Euro beziffert.

Ladendieb erwischt

Gemünden. Am Samstag gegen 18:15 Uhr entnahm ein Mann in einem Lebensmittelmarkt in der Würzburger Straße Waren im Wert von 7,47 Euro und verließ den Markt ohne zu bezahlen. Dort wurde er von einer Verkäuferin angesprochen, worauf er die Tat sofort zugab. Als Grund nannte er, dass die Kasse nicht besetzt war. Gegen den 62-jährigen Mann wird Anzeige wegen Ladendiebstahl erstattet.

Wildunfälle

Rieneck. Am Montag gegen 04:55 Uhr befuhr eine 46-jährige Autofahrerin die Staatsstraße 2303 von Burgsinn in Richtung Rieneck. Hierbei erfasste sie ein Reh, welches die Fahrbahn überqueren wollte. Da das vermutlich verletzte Wild flüchtete, wurde der Jagdpächter zur Nachsuche verständigt. Der Schaden am Pkw Mercedes wird auf ca. 2.500,- Euro geschätzt.

Burgsinn. Am Samstagmorgen um 04:35 Uhr fuhr ein 48-jähriger Autofahrer auf der Kreisstraße MSP 17 von Gräfendorf kommend in Fahrtrichtung Burgsinn. Hierbei kreuzte ein Wildschwein die Fahrbahn. Der Autofahrer erfasste das Tier, welches verendete. Am Pkw Skoda entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5.000,- Euro.

Karsbach. Am Freitagabend gegen 20:50 Uhr erfasste ein 21-jähriger Autofahrer die Staatsstraße 2303 von Karsbach in Richtung Gemünden. Dabei erfasste er frontal ein Reh, welches verstarb. Der Pkw Mitsubishi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 6.000,- Euro geschätzt.

Laterne umgefahren

Gemünden. Am Freitag gegen 09:05 Uhr wollte eine 59-jährige Autofahrerin auf einen Parkplatz in der Mainstraße fahren.

Hierbei verwechselte sie eigenen Angaben zufolge die Pedale und fuhr mit der Fahrzeugfront über den Parkplatz hinaus gegen eine kleine Laterne. Am Pkw VW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4.500,- Euro; an der Lampe wird der Schaden auf 500,- Euro geschätzt.

Aus Unachtsamkeit von der Fahrbahn abgekommen

Gräfendorf. Am Sonntag gegen 17:00 Uhr befuhr ein 46-jähriger Autofahrer die Kreisstraße MSP 17 von Gräfendorf in Richtung Burgsinn. Dabei kam er aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Er beschädigte hierbei einen Leitpfosten und ein Verkehrszeichen (Sachschaden ca. 500,- Euro). Der Pkw Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 2.000,- Euro beziffert.

Verkehrsunfall

Rieneck. Am Samstagnachmittag kam es an der Einmündung Obertorstraße/Judengasse zu einem Verkehrsunfall.

Gegen 15:00 Uhr befuhr ein 36-jähriger Caddy-Fahrer die Obertorstraße. Gleichzeitig befuhr eine 45-jährige Opel-Fahrerin die Judengasse in Richtung Obertorstraße.

Obwohl die Opel-Fahrerin an der Einmündung vorfahrtsberechtigt war, hielt sie sicherheitshalber kurz an. Dies deutete der Caddy-Fahrer falsch und fuhr weiter. Da die Obertorstraße auf Höhe der Einmündung ziemlich schmal ist und zudem durch ein haltendes Fahrzeug verengt wurde, konnte der Caddy-Fahrer nicht mehr ausweichen und streifte den Pkw Opel an der Front. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von je ca. 500,- Euro.

Steinquader übersehen

Aura im Sinngrund. Am Samstag gegen 11:40 Uhr wollte eine 81-jährige Autofahrerin vom Parkplatz des Auraer Dorfladens auf die Staatsstraße ausfahren. Hierbei übersah sie einen als Grundstücksbegrenzung am Boden liegenden Steinquader. Sie schob den Stein mit ihrer Fahrzeugfront mehrere Meter auf die angrenzende Fahrbahn. An der Straße wurde kein Sachschaden verursacht. Am Pkw Opel entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000,- Euro. Der Stein wurde von Helfern mittels eines Traktors wieder zurückgesetzt.