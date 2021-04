Thüngen, Ldkr. Main-Spessart. Am Sonntag riss am Auto eines 34-jährigen Mannes auf der Staatsstraße 2437 zwischen Thüngen und Retzbach gegen 14 Uhr ein Ölschlauch, wodurch der Wagen eine etwa 400 Meter lange Ölspur auf der Fahrbahn zog. Ein nachfolgender 56-jähriger Motorradfahrer rutschte in einer Kurve auf der Ölspur weg, stürzte auf die linke Seite und schlitterte von der Fahrbahn. Der Motorradfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 2000.- Euro.

Motorradunfall bei Arnstein

Arnstein, Ldkr. Main-Spessart. Ein 56-jähriger Motorradfahrer verlor am Sonntag gegen 14:00 Uhr in Arnstein, auf der Umleitungsstrecke von der Sondheimer-Au-Str. zur Staatsstraße 2294, nach einem Bremsmanöver die Kontrolle über sein Fahrzeug und fiel mit dem Motorrad um. Das Fahrzeug schlitterte dann nach rechts von der Fahrbahn. Bei dem Unfall wurden sowohl der Fahrer, als auch seine 55-jährige Mitfahrerin, verletzt. Der Mann und die Frau erlitten bei dem Unfall Frakturen und Prellungen und mussten von einem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. An dem Motorrad entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1000.- Euro.

dc/Meldungen der Polizei Karlstadt