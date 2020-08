Motorradfahrer kommt bei Krommentahl auf Gegenfahrbahn

Ein 78-jähriger Motorradfahrer kam in einer Rechtskurve, kurz nach Krommenthal, aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Der Motorradfahrer wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt und erlitt unter anderem multiple Rippenbrüche und ein Schädelhirntrauma. Der Mann wurde zur weiteren Versorgung mit einem Rettungshubschrauber in die Uniklinik nach Würzburg verbracht. Der entgegenkommende 29-jähriger Fahrzeugführer wurde leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 20.000 Euro.

Betrunken mit dem Fahrzeug unterwegs

Am Montagmorgen kam es gegen 00:03 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen Ruppertshütten und Langenprozelten. Ein 30-jähriger Mann aus dem Raum Karlstadt fuhr mit seinem Fahrzeug, vom Sindersbachsee kommend, in einer langgezogenen Rechtskurve gegen eine Leitplanke auf der gegenüberliegenden Fahrbahnseite. Der Fahrer durchbrach die Schutzplanke und fuhr geradeaus weiter in einen Hackschnitzelhaufen. Durch die hinzugerufene Streifebesatzung konnte deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,4 Promille. Der Fahrer wurde daraufhin zur Blutentnahme ins Klinikum Main-Spessart verbracht. Der Mann wurde durch den Verkehrsunfall augenscheinlich nicht verletzt, verbrachte die Nacht jedoch zur Beobachtung im Krankenhaus. Den Fahrer erwartet nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.