Motorradfahrer kollidiert mit Gegenverkehr bei Rothenbuch

Während der Motorradfahrer in ein Krankenhaus gebracht wurde, musste seine Yamaha abgeschleppt werden. Der 54-jährige Mercedes-Fahrer blieb unverletzt. Sein Fahrzeug wurde auf der linken Seite stark beschädigt. Insgesamt entstanden mehrere tausend Euro Sachschaden.

Alfa Romeo in Schweinheim angefahren - Polizei sucht rotes Fahrzeug

Aschaffenburg-Schweinheim. Ein unbekannter Fahrzeugführer touchierte am Dienstag, in der Zeit von 08 Uhr bis 13 Uhr einen Pkw Alfa Romeo. Das Fahrzeug stand auf einem Parkplatz in der Hensbachstraße abgestellt und weist nun eine verkratzte linke Flanke auf. Der Sachschaden liegt im vierstelligen Bereich. Aufgrund hinterlassener Lackspuren wird derzeit von einem flüchtigen Fahrzeug in roter Farbe ausgegangen.

Hinweise zu einem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Polizei sucht Zeugen - Einbruch in Aschaffenburger Eventlocation

Aschaffenburg. Im Zeitraum vom 16. bis zum 26.04.21 verschaffte sich ein unbekannter Täter Zugang zu einer im Umbau befindlichen Eventlocation in der Rhönstraße. Der Täter durchtrennte zunächst die Sicherung der außenstehenden Bauzäune und hebelte im Anschluss eine doppelflügelige Tür auf. Hierdurch entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Ob die unbekannte Person etwas entwendet hat ist noch zu ermitteln.

Zeugen, die Hinweise zu einer tatverdächtigen Person geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

dc/Meldungen der Polizei Aschaffenburg