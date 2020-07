Motorradfahrer in Mömbris beim Abbiegen gerammt

Er übersah hierbei den 73-jährigen Mann mit seinem Kraftrad. Er wurde durch den Zusammenstoß zu Boden geschleudert und wurde nach einer Erstbehandlung vor Ort mit dem Rettungswagen ins Klinikum Aschaffenburg verbracht. Ersten Erkenntnissen zufolge erlitt er Abschürfungen und Prellungen. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Unfallschaden von 8000 Euro.

Auf Alzenauer Tankstellengelände Fahrzeug übersehen

Als ein 49-jähriger Fahrer eines Pkw Seat auf einem Tankstellengelände in der Hanauer Straße rangieren wollte, übersah er einen Pkw Skoda. Er touchierte diesen mit der hinteren Stoßstange seines Pkws und beschädigte die Fahrerseite des Unfallgegners. Insgesamt wird der Sachschaden auf 2500 Euro geschätzt.

Unachtsamkeit im Kreisverkehr Alzenau

Am Mittwoch gegen 13.00 Uhr befuhr ein 81-jähriger Mann mit seinem Pkw Opel den Kreisverkehr an der Staatsstraße 2305. Hierbei kam er aus Unachtsamkeit mit dem linken Vorderreifen an die Fahrbahnabtrennung. Es brach die Vorderachse des Pkws und das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der Unfallschaden beläuft sich auf circa 1500 Euro.

Betrunken mit Pkw unterwegs

Auf einem Waldweg in Blankenbach kam einer Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Alzenau um 22.20 Uhr die Fahrerin eines Pkws entgegen. Bei einer Verkehrskontrolle wurde bei der 17-jährigen starker Alkoholgeruch festgestellt. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab einen Wert über der 0,5 Promillegrenze. Sie erwartet nun ein Bußgeld und ein Fahrverbot.

Zwei Abfalleimer in Schöllkrippen beschädigt

Ein bislang unbekannter Täter hielt sich gegen 20.50 Uhr an der Kreuzung zwischen dem Mühlweg und einem Radweg auf. Er riss zwei Mülleimer aus der Verankerung. Eine Fahndung nach dem Unbekannten verlief negativ. Wie hoch sich der Sachschaden beläuft, kann bislang noch nicht angegeben werden.

In Hahnenkammsee gebadet

Am Mittwoch gegen 14.00 Uhr badeten wieder einmal zwei junge Männer verbotenerweise im Hahnenkammsee. Zwei weiter Männer saßen am Seeufer. Auch das ist aufgrund Bestimmungen des Naturschutzgesetzes nicht erlaubt. Sie erwartet eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Mit Fahrzeug die Orientierung verloren

Am Mittwoch gegen 07.30 Uhr wurde ein BMW mitgeteilt, dessen Fahrer sich auf einem unbefahrbaren Waldweg nördlich der Staatsstraße 2305 auf einer Sandbank festgefahren hatte. Es war dem 84-jährigen Mann aufgrund der Büsche um das Fahrzeug auch nicht möglich es selbstständig zu verlassen. Der Fahrer machte bei Eintreffen der Streifenbesatzung einen kaum ansprechbaren Eindruck, weswegen ein Rettungswagen hinzugerufen wurde. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Nach Rücksprache mit der Verwandtschaft ergab sich, dass der Mann bereits seit Dienstag gegen 14.15 Uhr mit seinem Fahrzeug unterwegs von Frankfurt nach Nidderau gewesen war. Hier verlor er offenbar die Orientierung und geriet so in die Notlage.

vd/Polizei Alzenau