Motorradfahrer in Leidersbach schwer verletzt

Kradfahrer schwer verletzt

Ein 55-jähriger Motorradfahrer ist am Donnerstag Vormittag gegen 11.20 Uhr in Leidersbach schwer verunfallt. Der Fahrer war alleine beteiligt in der Hauptstraße von Roßbach kommend Richtung Ebersbach unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache kam der Mann mit seiner Triumph-Maschine nach rechts von der Fahrbahn ab, schlidderte am rechten Bordstein entlang und kam schließlich auf dem rechten Gehweg zum liegen. Bei seinem Sturz zog sich der Mann schwere Verletzungen zu und wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Frankfurter Klinik geflogen. Anhand der Unfallspuren konnte ein Fremdverschulden an dem Unfall ausgeschlossen werden. Während der Unfallaufnahme waren die Helfer der FW Roßbach und Leidersbach und eine Notfallseelsorger vor Ort. Die Durchgangsstraße musste während der Unfallaufnahme total gesperrt, der Verkehr umgeleitet werden. An dem Krad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Obernburg, Tel. 06022 / 629-0

klal/Quelle:Polizei Obernburg