Motorradfahrer in Erlenbach verletzt

Ein 64-jähriger Lastwagenfahrer hatte seinen Lastzug zwischen anderen Lastwagen geparkt. Nachdem ein hinter ihm stehender Lastwagen weggefahren war, wollte er sein Gefährt noch etwas zurücksetzen. Dabei übersah er den Motorradfahrer, der zwischenzeitlich hinter ihm gehalten hatte, den er aber vorher nicht bemerkt hatte. Das Motorrad mit dem vermutlich darauf befindlichen Fahrer stürzte dabei um und wurde ein paar Meter nach hinten geschoben. Der Fahrer wurde dabei mittelschwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Er konnte daher noch nicht zum Vorfall gehört werden. Die Kawasaki wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt 2000 Euro.

Opferstock in Kreuzwertheim aufgebrochen

Auf Spendengelder in der Kirche der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde am Kirchplatz hatte es ein bislang unbekannter Täter abgesehen. In der Zeit von Sonntag bis Mittwoch brach er mit einem Hebelwerkzeug den Opferstock auf und entwendete das sich darin befindliche Bargeld. Die Polizei Marktheidenfeld hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wassertank in Bischbrunn gestohlen

Unbekannte Diebe suchten in der Zeit von Ende Juli bis Ende August ein Gartengrundstück oberhalb der Kurmainzer Straße heim. Daraus entwendeten sie einen weiß-/transparenten Wassertank mit einem Fassungsvermögen von 1000 Litern. Für dessen Abtransport war ein Anhänger oder ein Transporter notwendig.

Auto in Marktheidenfeld überschläg sich

Leicht verletzte sich ein Pkw-Fahrer bei einem Unfall am Mittwoch kurz nach 22 Uhr. Der 24-Jährige fuhr mit seinem Golf auf der Kreisstraße zwischen Michelrieth und Röttbach. Kurz vor einer Rechtskurve überholte er einen vor ihm fahrenden Audi. Beim Wiedereinscheren geriet er zunächst zu weit nach rechts und überfuhr einen Leitpfosten. Anschließend brach der VW aus, geriet im Kurvenbereich in den rechten Straßengraben, wurde dort ausgehebelt, überschlug sich und kam letztendlich wieder auf den Rädern quer auf der Straße zum Stehen. Der Fahrer wurde dabei leicht bis mittelschwer verletzt und zur Behandlung in eine Würzburger Klinik gebracht. Sein Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Zur Bergung und Fahrbahnreinigung musste die Kreisstraße für zwei Stunden komplett gesperrt werden.

BMW in Marktheidenfeld angefahren

Etwa 3000 Euro Sachschaden entstanden an einem schwarzen BMW am Mittwoch zwischen 08.30 und 12.30 Uhr. Das Auto war in der Tiefgarage am Rathaus abgestellt, wo er von einem unbekannten Fahrzeug beim Aus-/Einparken gestreift wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Reifen in Esselbach beschädigt

Der rechte Vorderreifen eines in der Hauptstraße geparkten grauen Audis wurde in der Zeit von Freitag bis Mittwoch beschädigt. Ein bislang unbekannter Täter fügte diesem an mehreren Stellen Schnitte bei, wodurch die Luft zwar nicht entwich, der Reifen jedoch nicht mehr verkehrssicher war und gewechselt werden musste.

Zeugenhinweise zu den Meldungen werden unter Tel. 09391-9841-0 an die Dienststelle erbeten.

stru/Polizei Marktheidenfeld