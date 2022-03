Motorradfahrer in Elsenfeld leicht verletzt

Eine 18-jährige Golf-Fahrerin wollte am Montagfrüh gegen 08:30 Uhr von Mönchberg kommend an der Einmündung nach links in die Staatsstraße 2308 in Richtung Obernburg einfahren. Ein 65-jähriger Motorradfahrer fuhr seinerseits von Eschau kommend in Richtung Obernburg und befand sich auf der vorfahrtsberechtigten Fahrbahn. Die Golffahrerin nahm dem Motorradfahrer die Vorfahrt wobei es zum Zusammenstoß kam und der Hondafahrer stürzte. Der Motorradfahrer wurde leicht verletzt ins Klinikum Erlenbach gebracht. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 6000 Euro.

Kleinwallstadt : Geparkter Pkw durch Sandstein beschädigt

In der Straße „Am Heidenstock“ wurde am Montag zwischen 10:50 Uhr und 11:15 Uhr ein geparkter Renault durch einen Sandstein im Frontbereich beschädigt. Dem Spurenbild nach wurde der Stein durch ein anderes Auto an den geparkten Renault geschleudert. Es entstand ein Sachschaden von etwa 600 Euro. Der Verursacher ist unbekannt.

Trennfurt : Randalierer beschädigt Sanitätseinrichtung des Campingplatz

Die Zugangstüre zu den Männertoiletten wurde im Tatzeitraum von Freitag circa 16 Uhr bis Sonntag gegen 12:45 Uhr von einer unbekannten Person eingetreten. Durch den Vandalismus entstand ein Sachschaden von etwa 3000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Obernburg entgegen.

stru/Polizei Obernburg