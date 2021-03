Motorrad-Fahrer in Aschaffenburg schwer verletzt

Gegen 18.45 Uhr fuhr der 29-Jährige mit einer Suzuki auf der Südbahnhofstraße in Richtung Adenauerbrücke. Kurz vor der Einmündung der Junkerstraße wollte er einen Audi überholen. Hierbei stürzte er, ohne den Audi zu berühren. Sowohl der 29-Jährige als auch das Motorrad rutschten einige Meter weiter und prallten in mehrere geparkte Autos. Fahrer und Maschine kamen auf der Straße zum Liegen. Vorsorglich war auch ein Rettungshubschrauber alarmiert worden, dieser startete jedoch wieder leer. Der Krad-Fahrer wurde nach einer notärztlichen Erstversorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Feuerwehr Aschaffenburg sicherte die Unfallstelle. Die Südbahnhofstraße war im Bereich der Unfallstelle für rund anderthalb Stunden komplett gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. Das Motorrad musste abgeschleppt werden. es entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro.

mkl/Ralf Hettler