Motorradfahrer gerät in Krombach in Gegenverkehr - Fahranfänger verletzt

An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von ca. 3.300 Euro.

Fahrradfahrer alleinbeteiligt gestürzt

Alzenau. Am Freitagmittag gegen 12:30 Uhr wollte ein 38- jähriger Fahrradfahrer in der Industriestraße von der Fahrbahn auf den Gehweg wechseln. Hierbei kam dieser ohne Fremdverschulden zu Sturz und zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein örtliches Krankenhaus eingeliefert.

Auffahrunfall ohne Verletzte

Schöllkrippen-Schneppenbach. Am Freitagnachmittag gegen 16:30 Uhr fuhr eine 18- jährige VW-Fahrerin die Hauptstraße in Richtung Schöllkrippen. Dabei übersah sie aus Unachtsamkeit einen verkehrsbedingt wartenden VW Bus und fuhr auf diesen auf. Die freiwillige Feuerwehr Schneppenbach kümmerte sich um die auslaufenden Betriebsstoffe. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 4.500 Euro.

Betrunkener Autofahrer kontrolliert

Alzenau. Am Freitagabend gegen 23:30 Uhr wurde ein 51- jähriger Fahrer eines Audi einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei fiel den Beamten beim Fahrer starker Alkoholgeruch auf. Ein anschließender Alkoholtest ergab einen Wert von fast 1,9 Promille. Deshalb wurde im Nachgang eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. Den Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

gestohlen Bandequipment aus Festzelt

Kahl. Im Tatzeitraum, von Sonntag- bis Dienstagabend, verschafften sich unbekannte Täter Zugang zum Festzelt der Gaststätte „Wirtshaus am See." Im weiteren Verlauf wurde umfangreiche Ausrüstung einer Band gestohlen und abtransportiert. Der Beuteschaden wird auf mindestens 10.000 Euro geschätzt.

Mit Auto Fussballrasen beschädigt

Kahl. Am Donnerstagabend gegen 22 Uhr verwechselten bislang unbekannte Personen den Trainingsplatz von Viktoria Kahl mit einem Fahrübungsplatz und drehten dort ihre Kreise. Durch die Driftspuren wurde die Rasenfläche beschädigt. Es entstand ein Schaden von ca. 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Alzenau unter Tel. 06023/944-0 zu melden.

mci / Quelle: Polizei Alzenau