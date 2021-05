Motorradfahrer fährt auf Auto in Obernburg auf

Auf Höhe der Brückenauffahrt kam es laut Polizei zum Unfall. Eine Obernburgerin war hier auf die Brückenrampe aufgefahren und musste an der Einmündung zu Staatsstraße verkehrsbedingt warten. Ein nachfolgender Motorradfahrer bemerkte das Abbremsen des vorausfahrenden Autos zu spät und fuhr mit seiner Maschine auf den Wagen auf. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2500 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Obernburg, Tel. 06022 / 629 – 0

Auto vor Arztpraxis in Elsenfeld angefahren

Eine Unfallflucht ist der Polizei am Montagvormittag aus Elsenfeld gemeldet worden. Zwischen 10.30 Uhr und 11.45 Uhr hat hier ein noch Unbekannter einen geparkten braunen Skoda Roomster angefahren. Der Wagen war auf dem Parkplatz vor der Arztpraxis in der Kleinwallstädter Straße abgestellt gewesen. Neben dem geparkten Fahrzeug war ein weißer Kleinwagen gestanden, dessen Besitzer möglicherweise beim Ausparken an dem geparkten Skoda hängenblieb. Möglicherweise hat er den Streifschaden beim Ausparken gar nicht bemerkt.

Der angerichtete Sachschaden beträgt gut 1000 Euro.