Vorfahrt genommen: Motorradfahrer bei Zellingen-Retzbach verletzt

Beide Fahrer waren mit ihren Fahrzeugen auf der B27 in entgegengesetzter Richtung unterwegs und wollten auf Höhe der Kreuzung des Gewerbegebiets Zellingen/Retzbach in Richtung St2437 abbiegen. Der Fahrer des Autos übersah dabei den vorfahrtsberechtigten Kradfahrer, wobei es fast zum Zusammenstoß kam. Es gelang dem Motorradfahrer noch rechtzeitig auszuweichen, wobei er bei diesem Manöver zu Fall kam und leicht verletzt wurde. Auch am Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro.

Nach Unfall geflüchtet

Karlstadt. Am Samstag, gegen. 22 Uhr, ereignete sich in der Brückenstraße in Karlstadt ein Verkehrsunfall. Dabei wurde an einem geparkten Mercedes der Außenspiegel beschädigt. Der Verursacher flüchtete nach dem Unfall. Anhand der Spurenlage ist davon auszugehen, dass es sich bei dem Tatfahrzeug um einen blauen Wagen handelt. Der entstandene Schaden am Fahrzeug des Geschädigten beläuft sich auf rund 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Karlstadt - 09353/97410.

mkl/Polizei Karlstadt