Motorradfahrer bei Unfall in Mosbach verletzt

Der Zweiradfahrer verlor in Rechtskurve die Kontrolle über seine Suzuki und stürzte dadurch. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Er wurde von Rettungskräften an der Unfallstelle erstversorgt und anschließend mit einem Rettungswagen in die Klinik eingeliefert. An dem Motorrad entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Einbruchsversuch in Walldürn scheiterte

Aufbruchspuren an ihrer Haustüre stellte eine Frau am Samstagabend in der Walldürner Laurentiusstraße fest. Die Frau hatte zwischen 20.15 Uhr und 21.45 Uhr für rund zwei Stunden das Haus verlassen und stellte den Schaden danach fest. Die Türe hielt den Aufbruchversuchen stand, es entstand aber Sachschaden. Das Polizeirevier Buchen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, unter der Telefonnummer 06281 9040 um Hinweise.

vd/Polizei Heilbronn