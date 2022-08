Am Donnerstagnachmittag befuhr ein Opelfahrer die Westtangente in Lohr am Main, als er mit seinem Gefährt nach links in die Südtangente einbiegen wollte, übersah er einen entgegenkommenden Motorradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß. Dabei wurde der Motorradfahrer leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro.

mapi/Quelle: Polizeipräsidium Unterfranken