Motorradfahrer bei Unfall in Hafenlohr verletzt

Ein 16-Jähriger hielt am Mittwoch um 16 Uhr mit seinem Leichtkraftrad in der Hauptstraße in Hafenlohr an, um anschließend in Richtung Windheim abzubiegen. Ein hinter ihm fahrendes Auto bemerkte dies - auch aufgrund der blendenden Sonne - zu spät und fuhr auf das Motorrad auf. Der Fahrer stürzte hierbei und verletzte sich an der linken Schulter und am linken Knie. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 3000 Euro an beiden Fahrzeugen.

Dachrinne durch Jugendliche in Marktheidenfeld beschädigt

Bereits am Montagabend gegen 23:30 Uhr wurde an einem Haus in der Heckerstraße eine Kupferdachrinne beschädigt. Mehrere Jugendliche hängten sich ersten Zeugenhinweisen zufolge an die Dachrinne, welche hierbei beschädigt wurde.

Zur Aufklärung der Tat werden Zeugen gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Marktheidenfeld unter Tel.: 09391-9841-0 zu melden.

stru/Polizei Marktheidenfeld