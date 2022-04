Motorradfahrer bei Unfall in Freigericht schwer verletzt 

Der Motorradfahrer wurde hierbei so schwer verletzt, dass er mit

einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Fulda geflogen werden musste. Die

Landesstraße wurde für die Rettungsmaßnahmen zeitweise gesperrt. Die

Schadenshöhe an der Harley Davidson wird auf 7000 Euro geschätzt.

Die Polizei in Gelnhausen bittet Zeugen, die hierzu Beobachtungen gemacht haben,

sich unter Tel. 06051/827-0 zu melden.

Polizei Südosthessen/mm