Motorradfahrer bei Unfall in Biebergemünd schwer verletzt

Gestern Morgen, gegen 8 Uhr, ereignete sich auf der Kreisstraße 894 bei Biebergemünd ein Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden. Ein 65-jähriger Kradfahrer aus Hanau befuhr mit seinem Motorrad die K 894 aus Breitenborn in Richtung Lanzingen. Am Beginn einer Rechtskurve wollte ein 39-jähriger Pkw-Fahrer aus Brachttal nach links auf einen Waldparkplatz abbiegen und übersah dabei den entgegenkommenden Motorradfahrer. Es kam zu einem ersten Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wodurch der Kradfahrer nach links auf die Gegenfahrbahn abgewiesen wurde. Er touchierte noch einen weiteren Pkw, ehe er am rechten Fahrbahnrand zum Liegen kam. Der 65-Jährige wurde dabei schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber in eine Frankfurter Klinik geflogen. Die beteiligten Pkw-Fahrer erlitten einen Schock, blieben aber ansonsten unverletzt. An allen beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 18.000 Euro.

Harley Davidson aus Carport in Seligenstadt gestohlen

Seligenstadt. Unbekannte haben im Zeitraum von Dienstag (30.06) bis Freitag (03.07.) aus einem Carport in der Bahnhofstraße eine schwarze Harley Davidson (Modell Road King) mit OF-Kennzeichen gestohlen. Wer hat in der Bahnhofstraße in der fraglichen Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann andere Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, sich bei der Kripo in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

dc/Meldung en der Polizei Südosthessen