Motorradfahrer bei Unfall in Aschaffenburg verletzt

Am Dienstagnachmittag, gegen 16:20 Uhr, stockte der Verkehr in der Darmstädter Straße. Hierbei bildete sich aus Aschaffenburg kommend in Richtung Stockstadt ein Fahrzeugrückstau auf Höhe der Limesstraße. Ein 68-jähriger Motorradfahrer versuchte diesen zu umfahren, indem er verbotswidrig die linksseitige Sperrfläche befuhr. Dabei übersah er jedoch eine Verkehrsinsel und überfuhr diese mit seiner Kawasaki. Der 68-Jährige kam zu Fall und zog sich mehrere Prellungen und Schürfwunden zu. Die Retter verbrachten ihn zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus. Das Motorrad wies linksseitig einen Schaden im vierstelligen Bereich auf. Andere Verkehrsteilnehmer wurden jedoch nicht geschädigt.

Einbruchversuch in Arztpraxis

Haibach. Ein unbekannter Täter ging im Zeitraum von Freitag, 20 Uhr bis Montag, 07 Uhr eine Arztpraxis in der Hauptstraße an. Hierbei versuchte der Täter die Haupteingangstür aufzuhebeln. Das Eindringen in das Gebäude gelang dem Unbekannten glücklicherweise nicht. Jedoch hinterließ er Sachschaden im dreistelligen Bereich. Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

mci / Quelle: Polizei Aschaffenburg