Motorradfahrer bei Unfall im Main-Spessart-Kreis schwer verletzt

Die Ursache für den Sturz ist noch unklar. Nach eigenen Angaben fuhr der Mann zur Unfallzeit hinter mehreren Fahrzeugen her. Andere Fahrzeuge waren jedoch nicht beteiligt.

Nach bisherigem Kenntnisstand erlitt der Motorradfahrer mehrere Brüche im Schulter- und Rippenbereich und musste im Lohrer Krankenhaus behandelt werden. Am Motorrad entstand nur geringer Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro. Unfallzeugen können sich bei der PoIizei Lohr melden.

Waghalsiges Überholmanöver - Zeugin gesucht

Zwischen Frammersbach und Partenstein kam es am Dienstag um 18.20 Uhr zu einem gefährlichen Überholvorgang. Der Fahrer eines anthrazitfarbenen Pkw BMW befuhr die B 276 von Frammersbach in Richtung Partenstein. Kurz hinter Frammersbach, im Bereich der dortigen Ampelkreuzung mit Abzweigung zum Industriegebiet, setzte der BMW-Fahrer plötzlich zum Überholen an und benutzte dabei den Linksabbiegerstreifen. Vor ihm fuhr zu dieser Zeit ein schwarzer Pkw Peugeot mit Anhänger. Da sich aber im Gegenverkehr ein grauer VW-Bus bereits auf dem dortigen Linksabbiegerstreifen der Kreuzung befand, musste der BMW-Fahrer komplett auf den Gegenfahrstreifen ausweichen, um seinen Überholvorgang unfallfrei zu beenden.

Den Fahrer des dunklen Pkw BMW erwartet ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Die Polizei Lohr sucht als Zeugin die Fahrerin des grauen VW-Busses, bei der sich auf dem Beifahrersitz ein Kind befand.

Sachbeschädigung

Ein 32-jähriger Mann aus dem Kreis Aschaffenburg wurde am Mittwochabend im Stadtbereich Lohr am Main polizeilich auffällig. Zunächst konnte ein Zeuge beobachten, wie der Mann am Lohrer Bahnhof gegen zwei abgestellte Fahrräder trat und diese dadurch beschädigte. Anschließend stieg er in den Zug in Richtung Gemünden. Am dortigen Bahnhof konnte er dann von der Polizei kontrolliert werden und gab sich gegenüber den Beamten verbal äußerst aggressiv. Bei der Kontrolle konnte auch festgestellt werden, dass der Reisepass des Mannes nicht mehr gültig war.

Später wurde der Polizei bekannt, dass der Mann möglicherweise vorher schon im Innenstadtbereich Lohr auffällig wurde und dort irgendwelche Flyer auf den Boden warf.

Hinweise an die Polizei Lohr am Main unter Tel. 09352/8741-0 oder per Mail an pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de

mci / Quelle: Polizei Lohr