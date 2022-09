Motorradfahrer bei Sturz in Lohr verletzt

Ein 18-jähriger Autofahrer befuhr mit seinem Skoda gegen 7.20 Uhr entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung (Einbahnstraße) die Anlagestraße in Richtung Innenstadt. Ein 55-jähriger Motorradfahrer kam zu diesem Zeitpunkt aus der Gärtnerstraße und wollte von dort nach links in die Anlagestraße abbiegen. Als er das von links kommende Fahrzeuge erkannte, erschrak er so sehr, dass er beim Abbremsen seines Motorrades nach links umfiel und sich dabei Prellungen am linken Arm und Bein zuzog. Zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge kam es nicht.